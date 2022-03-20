شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتفق على أولى وديات فترة توقف الدوري بمواجهة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الادارى بنادى طلائع الجيش على أولى وديات فترة توقف الدوري، حيث سيلاقى نظيره الشرقية فى الثانية ظهر الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد جهاز الرياضة .

ومنح الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى لاعبيه من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل السلبى مع ايسترن كومبانى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الاثنين باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة انبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد جهاز الرياضة .

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كلا من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

ووضع مسئولي طلائع الجيش شرطاً وحيداً للموافقة على رحيل أي لاعب يتلقى عرض مناسب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة يتمثل في إنقاذ الفريق من دوامة الهبوط هذا الموسم ، ويرى مسئولو طلائع الجيش أن إنهاء الموسم في المنطقة الامنة هو الملاذ الوحيد للموافقة على رحيل أي لاعب ، بخلاف ذلك سيكون من الصعب التفريط في أي لاعب مهما كانت المغريات.