شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إعادة مفاوضات التجديد لنجومه بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك الموافقة على اقتراح بإعادة فتح باب المفاوضات مع لاعبى الفريق الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ويرحب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني بتواجدهم، وذلك بعدما تراجع مسئولو القلعة البيضاء عن التفاوض مع هؤلاء اللاعبين فى ظل تراجع مستواهم والمغالاة فى طلباتهم المادية من أجل التجديد، ويرى المجلس أنها لا تتناسب مع عطائهم داخل المستطيل الأخضر، فضلاً عن مماطلة البعض لعدم التجديد في ظل تلقيه عروضًا من أندية خارجية.

ويجهز مجلس إدارة نادى الزمالك شروطا وبنودا جديدة عند الدخول في مفاوضات جديدة مع لاعبى الفريق المنتهية عقودهم من أجل التجديد، وستكون بعيدة كل البعد عن الشروط التي سبق وحددها اللاعبون، خاصة أن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادى أكد أن هناك عقودا تخطت السقف المحدد وبها شروط لا تليق بحجم نادى الزمالك وسيتم إعاة هيكلة كافة تلك العقود.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن هناك محاولات فى الوقت الحالي من بعض المقربين لطارق حامد لاعب وسط الفريق من أجل تقريب وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادى، والعمل على إعادة فتح باب المفاوضات بين الطرفين لتجديد طارق حامد تعاقده وعدم الرحيل للدورى السعودى مع بداية الموسم المقبل، مضيفًا إن هناك مشاورات تدور حول تجديد تعاقد عمر السعيد حتى يستفيد النادى من رحيله في نهاية الموسم.