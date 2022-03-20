شكرا لقرائتكم خبر عن التفاوض للمرة الثالثة.. شروط فى المتناول تُقرب الأهلي من مهاجم سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي مبكراً تحديد خريطة التعاقدات الصيفية، في ظل الاستقرار على ضم 4 لاعبين بحد أدنى نهاية الموسم، ومن أهم المراكز التى تم الاستقرار على تدعيمها هى المهاجم الصريح، حيث من المقرر أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر.

وكشف مصدر لليوم السابع أن هناك أكثر من خيار معروض على إدارة الأهلي لتدعيم الهجوم أبرزهم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكي والمعار حتى نهاية الموسم لقاسم باشا التركي، خاصة أنه كان أحد اللاعبين المطلوبين داخل الأهلي منذ أن كان لاعباً في نادي مازيمبي الكونغولي، حيث دخل الأهلي في مفاوضات قوية لضمه مرتين من قبل، الأولى عندما كان لاعباً في مازيمبي إلا أن الأخير رفض مناقشة العرض من الأساس لرفضه بيع لاعبين للأهلي لكونه منافسا له فى دوري أبطال أفريقيا، ومرة أخرى مع بداية الموسم الماضي إلا أن مغالاة ناديه ستاندرليج حالت دون إتمام الصفقة ليتوجه الأهلي وقتها للتعاقد مع ميكيسوني.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن الوضع بالنسبة لموليكا تغير فى الوقت الحالي، خاصة أن ناديه بدأ تخفيض مطالبه المادية لبيعه فبعدما كان المبلغ المطلوب 5 ملايين دولار أصبح الآن 2 مليون دولار فقط، كما أن اللاعب أبلغ مسئولي الأهلي عن طريق وكيله بوجود مرونه لتخفيض راتبه لتسهيل انتقاله للأهلي.