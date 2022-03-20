شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مدرسة موسيماني أول مرة أسمع عنها.. والأهلي الوحيد اللى مبيلعبش وديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير قرار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، بمنح لاعبيه راحة من التدريبات ثمانية أيام عقب انتهاء مباراة المريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مش هغير كلامى ومش هبطل أقول اللى بيحصل فى الأهلى غلط ومش مظبوط، ودى الحاجة الوحيدة اللى مخليانى قلقان رغم أن فرص صعود الأهلى لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا 99.9%".

وأضاف شوبير، "إزاى الأهلى ياخد راحة 8 أيام، فى لاعيبة كتير مش بتلعب ومعندهاش إجهاد وكان لازم يرجعوا للتمرين بدرى، يعنى إيه الفريق يرجع يوم 27 مارس وعنده مباراة يوم 2 أبريل، بجد إزاى حد يفهمنى ليه الأهلى النادى الوحيد فى مصر اللى مبيلعبش مباريات ودية".

وتابع شوبير، "الناس عملت برامج ترد عليا وانا بردو مصمم ومش هغير كلامى وأعتقد أنا بفهم شوية فى الكورة وكنت بلعب زمان لو نسيتوا يعنى ، وحد بيقولى أصل دى مدرسة جديدة ياكابتن فى التدريب، والله بحكم شغلى بتابع كل الدوريات ومسمعتش عن المدرسة الجديدة فى التدريب دى غير فى الأهلى".

وأكمل شوبير، " فيها ايه يعنى لما يرجعوا بدرى شوية ويتعمل برامج لتجهيز اللاعبين بتوع الدكة ونعمل مباريات ودية نشوفهم كويس ، أعتقد مطلب مشروع".

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني،واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.