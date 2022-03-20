شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال بعد إعلان القائمة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضح بشكل كبير التشكيل الذى سيدفع به كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى مباراتى السنغال بعد إعلان القائمة النهائية للمباراتين، والذى يتكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح وعمر كمال فى خط الدفاع، ومحمد الننى وعمرو السولية وحمدى فتحى فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.

وأعلن البرتغالى كيروش ، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.