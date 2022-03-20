شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة الفراعنة أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى محمد شريف مهاجم الاهلى التوفيق لمنتخب مصر فى مباراتيه القادمتين أمام السنغال بتصفيات كأس العالم بقطر 2022 ، وكتب شريف عبر ستورى انستجرام :" بالتوفيق لمنتخب مصر وإن شاء الله الصعود لكأس العالم" ، وغاب عن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتي السنغال، عدد من الأسماء التي شاركت فى بطولة الأمم الأفريقية مع المنتخب، وعلى رأسهم أحمد حجازى وأكرم توفيق ورمضان صبحي للإصابة، وعبد الله السعيد للاعتزال الدولى، ومهند لاشين ومحمد شريف ومروان داوود ومحمود جاد حارس مرمى إنبى أيضا لأسباب فنية.

وضم البرتغالي كارلوس كيروش، 4 وجوه جديدة في قائمة الفراعنة لمن تشارك في بطولة أفريقيا الماضية وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر لاعبى بيراميدز، محمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم لاعبى الأهلى.

اكتفى البرتغالى كارلوس كيروش بضم 5 محترفين فقط هم: محمد صلاح، محمد الننى، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، واستبعد أحمد حسن كوكا وكريم حافظ، كما اكتفى بضم 3 حراس فقط هم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى واستبعد محمود جاد.

وضم كيروش 7 لاعبين من الأهلي و6 لاعبين من الزمالك جاءوا كالتالي: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة "الأهلى"، محمد أبو جبل، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو "الزمالك".