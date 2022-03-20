الأهلي يتسلم 2.5 مليون دولار مكافأة التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - تسلم النادي الأهلي 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية الأخيرة التى أقيمت بالإمارات، مقسمة ما بين مليون دور نظير المشاركة فى مونديال الأندية، ومليون جنيه أخرى للتأهل لنصف نهائي المونديال، ونصف مليون دولار بعد الحصول على الميدالية البرونزية.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشكل رسمي عن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2021، ولكن اعتماداً على النسخ السابقة، يحصل كل فريق تأهل لنصف النهائي على مليونى دولار، فيما يحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، والوصيف على 4 ملايين دولار، وصاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار.

فيما يجني أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع على 1.5 مليون دولار، ومليون دولار، ونصف مليون دولار على التوالى، فيما يبلغ إجمالى الجوائز 16.5 مليون دولار.

ونجح الأهلي في حصد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز العريض على الهلال السعودي برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.