شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل المصري لربع نهائي الكونفدرالية قبل مواجهة القطن الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المصري تحدياً جديداً عندما يلتقي القطن الكاميروني فى مباراة حاسمة على صدارة المجموعة، من المقرر أن تجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

التأهل برصيد 13 نقطة

وفي هذه الحالة يحتاج النادي المصري للفوز بالمباراتين المتبقيتين بدور المجموعات، سواء داخل أرضه أمام القطن أو خارجها، أمام مازيمبي، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ويتأهل كأول مجموعته دون انتظار نتائج الأخرين.

التأهل برصيد 10 نقاط

ويجب على النادي المصري أن يفوز على القطن الكاميروني في مباراة الأحد المقبل ليرفع رصيده إلى النقطة 10، مع ضرورة تعادل أوتوهو مع مازيمبي، وبذلك يتأهل المصري مباشرة إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث لن يتمكن أوتوهو وقتها من تخطي حاجز الـ 8 نقاط.

التأهل برصيد 9 نقاط

فى حال تعادل المصري في المباراتين سيصل إلى النقطة 9 وسيكون المصري وقتها بحاجة إلى هزيمة أوتوهو في إحدى مباراتيه سواء أمام مازيمبي أو القطن الكاميروني حتى لا يتخطى حاجز الـ 7 نقاط.