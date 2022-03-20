شكرا لقرائتكم خبر عن فترة توقف الدورى فرصة فيريرا لتصحيح أوضاع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، لاستغلال فترة توقف مسابقة الدورى والتى تشهد معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتى السنغال 25 و 29 من الشهر الجارى فى المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، من أجل تصحيح الأوضاع واستعادة توازن القلعة البيضاء مجددا وتثبيت التشكيل.

وشهدت الفترة الماضية خسارة للزمالك نقاط مهمة وضعته فى مأزق على صعيد المنافسة الأفريقية وأبعدته عن المشهد حتى قرر مجلس الإدارة التعاقد مع فيريرا.

وتولى فيريرا المهمة الفنية للزمالك خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، إلا أن فترة التوقف ستساعده فى عقد جلسات مع اللاعبين والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل عودة الدورى مجددا لإسعاد الجماهير البيضاء بعد الإخفاق الأفريقى.

ويرى فيريرا أن تعادل الزمالك أمام بتروأتليتكو فى أفريقيا بارقة أمل و أول خطوات تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة ،فى ظل محاولات الوقوف على نقاط القصور لمعالجتها .

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من العاصمة الأنجولية لواندا بعد مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي أمس السبت والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبي الأبيض راحة من التدريبات اليوم الأحد، ومن المقرر أن يعود الزمالك لاستئناف التدريبات غدا الاثنين.