شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المصابين بالأهلي قبل مواجهة الحسم أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض لاعبي الأهلي من إصابات مختلفة، منها ما هو إصابات طويلة ومنها ما هو بسيطة، ويتطلع المارد الأحمر لتجهيز بعض من هؤلاء المصابين للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها لقاء الحسم أمام الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة لمدة 8 أيام بعد الفوز على المريخ السوداني أمس الأول، الجمعة، بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد الأهلي والسلام في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الإصابات فى الأهلي كلاً من: عمار حمدي وأكرم توفيق حيث يعاني الثنائي من قطع في الرباط الصليبي، فيما يعاني بدر بانون وأحمد نبيل كوكا من مُضاعفات كورونا .

وبدأ صلاح محسن مؤخراً مرحلة الجرى حول الملعب للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى بسبها جراحة في مشطية القدم.

كما تعرض بيرسي تاو لإصابة بسيطة بكدمة فى الركبة، واشتكى محمد هاني من شد فى العضلة الضامة وهى إصابة بسيطة أيضاً.

ويلعب الأهلي مع الهلال يوم 1 أو 2 أبريل المقبل فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويحتاج الأهلي للفوز على بطل السودان من أجل التأهل لربع نهائي البطولة.