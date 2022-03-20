شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى الإسماعيلى لإنهاء أزمة الضرائب والتأمينات وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى محاولات مكثفة في الأيام الأخيرة لحل أزمة النادى مع مصلحتى الضرائب والتأمينات بعدما تلقى النادى الأصفر خطابات رسمية من مصلحتى الضرائب والتأمينات، تحمل تأكيدات على عزمها مقاضاة النادي الإسماعيلي، بسبب الديون المتراكمة عليه طيلة السنوات الماضية، وعدم سدادها حتى الآن، الأمر الذي هدد قلعة الدراويش بأزمة جديدة.

وتهدد أزمة الديون المستحقة مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، لاسيما وأن التوقيت ليس مناسبًا في ظل الأزمات التي يواجهها النادي بالتحديد فريق كرة القدم ويسعى المجلس للوصول لصيغة تفاهم ودية بين النادى وهذه الهيئات منعاً لدخول الاسماعيلى في دوامة النزاعات القضائية مجدداً.

فى سياق آخر، يستأنف فريق الاسماعيلى ، بقيادة حمد إبراهيم، تدريباته اليوم الأحد على ملعبه استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها 13 أبريل المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام من التدريبات خلال فترة التوقف الدولي، وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة طويلة من أجل التقاط الأنفاس قبل العودة للتدريبات ، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وحصد الإسماعيلي أول انتصاراته بمنافسات الدوري المحلي على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف لحساب الجولة الــ13 بالمسابقة.