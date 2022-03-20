شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع بن شرقي واحتراف محمد شريف فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزاح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، الستار عن العديد من الأمور المتعلقة بالصفقات الجديدة المُرشحة للأهلي، وكذلك موقف لاعبي الفريق الذين تلقوا عروضاً من أندية خارجية ومحلية.

وتحدث أمير توفيق لبرنامج "جمهور الثالثة" الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون سبورت 2 أمس، السبت، عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع بعض لاعبي الدوري المصري، وفى مقدمتهم النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

وأكد أمير توفيق أنه لا توجد أى نية حالياً للتفريط فى خدمات المالى أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، ولا توجد أى عروض رسمية للاعب فى الوقت الحالي.

وقال أمير توفيق، "لا توجد حتى الآن نية لبيع المالى أليو ديانج، لأن الأهلى نادى بطولات ويلعب على حصد كل الألقاب، ولكن لديه العديد من العروض الأوروبية والخليجية من خلال وكلاء، ولو جالة عرض كبير لا يمكن رفضه سنفكر فى الأمر".

وأضاف أمير توفيق، "لم يصل للأهلى أى عروض رسمية لمحمد شريف، سواء من سامبدوريا أو أى نادٍ آخر، وكذلك أفشة أو ديانج وكلها استفسارات من وكلاء، وأحمد عبد القادر يمثل مشروع للأهلى ولا يمكن التفريط فيه".

وتابع مدير التعاقدات بالأهلى، "تم تعديل عقد محمد عبد المنعم بعد العودة للأهلى بما يناسب قيمته كلاعب دولى ولاعب مهم، لأنه عقده كان لسه ناشئ عندما خرج للإعارة لسموحة".

وعن التفاوض مع لاعبى الزمالك قال أمير توفيق، "سنرى احتياجاتنا الفنية لنرى قرار التفاوض معه من عدمه، وفقا لرؤية الجهاز الفني، ولكن أشرف بن شرقى لاعب محترم جدا، وهناك لوائح تحكم المنظومة لا يمكن تخطيها".

وأشار مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى إلى أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق، كان يرغب بقوة فى الاستمرار مع الأهلى، لذلك لم تكن هناك أى صعوبات فى التجديد، قائلا، "موسيمانى كان يرغب بقوة فى الاستمرار مع الأهلى، وكل واحد بيفكر فى مصلحته وفى النهاية توصلنا لاتفاق".

وأضاف مدير التعاقدات، "موسيمانى فى عامين حقق لقبى دورى أبطال أفريقيا وميداليتين برونزيتين فى مونديال الأندية، وهو أمر رائع، وهو عمل شغل كويس أوى فى أقل من موسمين والطبيعى أنه يجدد تعاقده، ولم يكن هناك أي صعوبات في تجديد عقد موسيمانى مع الأهلى".

وتابع أمير توفيق، "لم يكن هناك وقت لإجراء التصوير بعد التوقيع، لأن التوقيع جاء بعد مباراة بيراميدز وكان الفريق مرتبطا بالسفر فى الثانية فجراً إلى جنوب أفريقيا، ولكن الأهم هو الحصول على توقيع بيتسو وإعلان التجديد بغض النظر عن إجراء التصوير".

واستطرد، "كنا متفقين مع موسيمانى على كل شيء وقمنا بالتوقيع والإعلان عقب مباراة بيراميدز، مؤكدا أن تواجد موسيمانى في الأهلى يمثل مشروعا للفريق وبدأنا ننفذ خططه فى قطاع الناشئين، وكان هذا اتفاقنا معه من أول يوم، وكل الطلبات المالية والتعاقدية كان متفق عليها مع موسيمانى، وعلاقة الأهلى بـ موسيمانى والشركة المسئولة عنه محترمة جدا وهناك تفاهم كبير بين الطرفين".

وعن الإعارات قال توفيق، "مشروع الاستثمار فى الإعارات من فترة منذ محمد شريف وناصر ماهر وأحمد حمدى وأكرم توفيق وغيرهم الكثير، وجدنا الاستفادة المالية من خروجهم للإعارة والاستفادة الفنية لأنه يشاركون بصفة مستمرة ويعود النفع للفريق بعودتهم بجودة أعلى".