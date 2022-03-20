شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساجرادا.. الزمالك لا يعرف الهزيمة في الجولة السادسة بأفريقيا آخر نسختين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لمواجهة ساجرادا بطل أنجولا في ختام مشواره في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا 1 أبريل المقبل، بعدما ودع البطولة بشكل رسمي بعد الهزيمة من الوداد المغربى ذهابا وإيابا.

ونستعرض ماذا يفعل الزمالك في آخر جولات دور المجموعات في آخر نسختين قبل مواجهة ساجرادا في التقرير التالى..

أول أغسطس الأنجولى 0/ 0 الزمالك

تعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى في 1 فبراير 2020 في آخر جولات دور المجموعات والتي أقيمت في الأراضى الأنجولية، ليتأهل للدور المقبل، ولكنه خسر البطولة في النهائي أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في النهائي الشهير "نهائي القرن".

الزمالك 4/ 1 تونجيث السنغالى

حقق الزمالك فوزا كبيرا على تونجيث السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت 10 أبريل 2021، التي أقيمت في القاهرة، ولكنه خرج من دور المجموعات بعد تأهل الترجى ومولودية الجزائر.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع بترو أتلتكو الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليواصل الفارس الأبيض نتائجه غير الجيدة حيث لم يحقق أى فوز فى دور المجموعات ويتبقى له مواجهة واحدة أمام ساجرادا.

بهذه النتيجة يحتل بترو أتلتيكو صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، والوداد المغربى في المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.