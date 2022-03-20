شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن التأهل بلا هزيمة أمام أهلي طرابلس فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساءً، يستضيف أهلى طرابلس الليبى نظيره بيراميدز فى مواجهة صعبة على الفريقين، رغم حسم كل منهما بطاقة التأهل لدور الثمانية من كأس الكونفدرالية، بعدما وصل بيراميدز للنقطة العاشرة من 3 انتصارات وتعادل، فيما يحتل الفريق الليبى المركز الثانى بالمجموعة برصيد 9 نقاط حصدها من الفوز فى 3 مواجهات والخسارة فى مباراة واحدة.

ويتصدر فريق بيراميدز ، بقيادة إيهاب جلال مدرب الفريق، مجموعته برصيد 10 نقاط ليضمن التأهل بشكل رسمي لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة، وذلك بعد تعادله مع الصفاقسي التونسي، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب الأخير وانتهى بالتعادل بنتيجة 1/1.

لم يتذوق فريق بيراميدز طعم الخسارة مطلقاً خلال رحلته بالنسخة القائمة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد السماوى 10 نقاط يتصدر بها مجموعته، فيما يحتل أهلي طرابلس المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويأتي الصفاقسي فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيراً زاناكو الزامبي بدون نقاط.

وجاء مشوار بيراميدز في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية كالتالي:الدور التمهيدي الأول

مع عزام يونايتد

ـ التعادل في الذهاب 0/0

ـ الفوز في الإياب 1/0

الدور التمهيدي الثاني

مع مانيما يونيون

ـ فوز بيراميدز في الذهاب 1/0

ـ فوز بيراميدز في الإياب 2/1في دور المجموعاتـ الفوز على أهلي طرابلس 2/1 في القاهرة

ـ الفوز على زاناكو 2/0 في زامبيا

ـ الفوز على الصفاقسي 1/0 في القاهرة

ـ التعادل مع الصفاقسي فى تونس 1/1.