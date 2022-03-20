شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الأهلى لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد خسارة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت فرص الأهلى فى التأهل للدور ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا كبيرة للغاية بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة فى مجموعته، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثاني فى المجموعة برصيد 7 نقاط، ولا يسبقه إلا صن داونز الذى جمع 13 نقطة وتأهل مبكرًا.

فيما يتساوى الهلال والمريخ في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، وذلك برصيد 4 نقاطٍ لكلٍ منهما.

مباريات الجولة الاخيرة فى دور المجموعات

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الهلال السودانى، بينما يواجه صن داونز منافسه المريخ في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة.

سيناريوهات تأهل الاهلى لربع نهائى دوري الابطال الافريقى

سيواجه الأهلي فى المباراة الأخيرة نادي الهلال السودانى، وفى نفس التوقيت سيواجه صن داونز المريخ، وتبقى جميع الاحتمالات مرهونة بمباراة الأهلي والهلال، ولا يحتاج المارد الأحمر لأكثر من التعادل للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

فى هذه الحالة سيرتفع رصيده إلى 8 نقاط، وحتى إن فاز المريخ فيصبح رصيده 7 نقاط، أما الخسارة فتوقف رصيد الأهلي عند 7 نقاط، ويتساوى مع الهلال فى النقاط، وحينها سيتأهل الأخير فى حال خسارة المريخ من صن داونز.

أما فى حال فوز المريخ، فحتى الخسارة ستؤهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، لكن بشرط أن تكون بفارق هدف وحيد، فى هذه الحالة سيتم اللجوء لنقاط الثلاثي فى المواجهات المباشرة بينهم، والتى ستبعد المريخ وسيظل تساوى الأهلي والهلال.

وسيتم اللجوء حينها لفارق الأهداف فى المواجهات المباشرة، والذى يرجح كفة الأهلي إلا في حالة خسارته بفارق هدفين أو أكثر.