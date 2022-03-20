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قصة صور.. عمر جابر يستعيد قميص الفراعنة مجددا فى رحلة التأهل للمونديال

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القاهرة - سامية سيد -  

يطمح عمر جابر، ظهير أيمن فريق بيراميدز، فى استعادة التألق بقميص المنتخب والظهور فى صورة الفراعنة مجددا خلال المرحلة المقبلة، فى ظل استقرار الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على استدعائه لمعسكر مارس الجاري بديلا للاعب محمد هاني لاعب الأهلي، فى ظل الإصابة التى لحقت به.

 

عمر جابر لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز، حيث إنه جوكر سهل توظيفه فى أى مركز داخل الملعب، ونجح فى التألق والظهور مع الزمالك قبل الانتقال لصفوف فريق بيراميدز. 

 

وخاض جابر رحلة احتراف ساهمت فى تأكيد خبراته فى بازل السويسرى، خصوصا أنه ورث حب كرة القدم، وهو نجل محمود جابر، المدير الفني السابق للإسماعيلي، ولكنه بدأ مسيرته فى القلعة البيضاء. 

 

ودخل في الصورة عمر جابر، ظهير أيمن نادي بيراميدز، بعد ظهوره بمستوى جيد خلال الفترة الأخيرة مع فريقه بعد عودته لمكانه الطبيعي بدلا من المشاركة فى خط الوسط، ونجاحه في التواجد منذ أكثر من مباراة في مركز الظهير الأيمن.

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمر جابر فى الصور التالية:

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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