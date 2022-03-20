شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يضع برنامجاً بدنياً لتجهيز جون أنطوى خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص طارق العشرى، المدير الفني لطلائع الجيش ، برنامجاً بدنياً لتجهيز الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويرغب طارق العشرى فى تجهيز جون أنطوى ليستعيد مستواه ويضيف قوة هجومية رائعة لخط هجوم الطلائع، بعدما شارك فى خمس مباريات فقط ولم يصنع أو يسجل رغم تألقه الهجومى فى كل الأندية التى لعب لها سواء الاهلى أو بيراميدز أو الإسماعيلى أو مصر المقاصة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12.

ومنح الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى لاعبيه من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل السلبى مع ايسترن كومبانى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة انبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد جهاز الرياضة .