شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة بترو أتلتيكو فى أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة قادمة من العاصمة الأنجولية لواندا بعد مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي أمس السبت والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبي الأبيض راحة من التدريبات اليوم الأحد، ومن المقرر أن يعود الزمالك لاستئناف التدريبات غدا الاثنين.

ويستغل فيريرا، فترة توقف مسابقة الدور بسبب معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتى السنغال يومى 25 و 29 من الشهر الجارى في المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، من أجل نقل فكره التكتيكى للاعبى الفارس الأبيض.

وتولى فيريرا المهمة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون ولم يحصل البروفيسور على الوقت الكاف لنقل خبراته وتدريب اللاعبين على فكره التكتيكى، ليصبح معسكر منتخب مصر فرصة للمدرب لإعادة تأهيل اللاعبين.