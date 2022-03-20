شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتسلم 1.5 مليون دولار مكافأة كأس العرب ويصرف مستحقات لاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، صرف جزء كبير من مستحقات لاعبى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قبل مباراتي السنغال والخاصة ببطولة كأس العرب والتى حصد فيها الفراعنة المركز الرابع، إلى جانب المكافآت الخاصة ببطولة كآس الأمم الأفريقية التى استضافتها الكاميرون وحصد فيها الفراعنة المركز الثاني بعد الخسارة أمام السنغال فى نهائى البطولة بضربات الترجيح.

وحصل منتخب مصر على مليون و500 ألف دولار منذ عدة أيام من الاتحاد العربي لكرة القدم، والخاصة بالمركز الرابع فى البطولة التي شارك فيها الفراعنة باللاعبين المحليين، على أن يتم صرف المستحقات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني خلال ساعات فى أول معسكر الفراعنة بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة كيروش، من أجل تحفيز اللاعبين استعدادا لمباراتي السنغال المقرر لهما 25 و 29 مارس الجاري في المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر اقامته بقطر في نوفمبر المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، استعداداً لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقرر أن يتدرب الفريق لمدة 3 أيام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة لمدة 3 أيام وهي 21 و 22 و 23 ، ثم التدرب يوم 24 باستاد القاهرة للحفاظ على أرضية الملعب.

وتكتمل غدا، الاثنين، صفوف المنتخب بانضمام جميع اللاعبين المحليين والمحترفين علي رأسهم محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النني ومصطفي محمد وعمر مرموش، على أن يتم وضع برنامج تدريبي لهم بسبب ضغط المباريات عليهم لتجهيزهم للمباراة .