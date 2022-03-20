شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. المقاصة يوافق على بيع حسين الشحات للعين الإماراتى فى صفقة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 20 مارس 2018 وافق نادى مصر المقاصة على بيع لاعبه حسين الشحات للعين الإماراتى فى صفقة وصلت لـ 55 مليون جنيه مصرى، وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف.

وانتقل حسين الشحات لصفوف العين خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير2018 قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية.

وساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.

المستويات الرائعة التى ظهر عليها حسين الشحات مع العين، دفعت الجماهير لاختياره أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإماراتى على الرغم من الفترة القصيرة التى قضاها "الجناح الطائر" داخل قلعة "الزعيم".

وبات هتاف "الشحات يا أبهة إيه العظمة دى كلها" جزءاً أصيلاً من هتافات جماهير العين فى مدرجات ملعب "هزاع بن زايد"، بعدما حجز الشحات مكانه داخل قلوب الجماهير نتيجة القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.

وضم الأهلى حسين الشحات من العين الإماراتى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو.

ولعب حسين الشحات بقميص العين الاماراتى 33 مباراة بإجمالى 2627 دقيقة لعب سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 17 هدفاً وتلقى خمسة كروت صفراء ، في المقابل لعب حسين الشحات مع الاهلى 123 مباراة بإجمالى 7845 دقيقة لعب سجل خلالها 29 هدف وصنع 19 هدفاً وتلقى عشرة كروت صفراء.