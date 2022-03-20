شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى أخطر جهاز المنتخب بغياب محمد هانى عن الملاعب 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجهاز الطبى للنادى الاهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، أخطر الجهاز الطبى لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا بحاجة محمد هانى لعشرة أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية بسبب الإصابة، لذا كان قرار استبعاده من قائمة منتخب السنغال، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أجرى اتصالا بأحمد أبو عبلة طبيب الأهلى قبل إعلان قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال للسؤال عن حجم إصابة محمد هانى الظهير الأيمن للفريق".

وأضاف شوبير، "طبيب الأهلى أخطر طبيب المنتخب بأن محمد هانى يحتاج لأسبوع أو عشرة أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية بعد إصابته أمام المريخ، ليتم استبعاده من الانضمام لمنتخب مصر فى مواجهتى السنغال".

وتابع شوبير، "مش هنفضل نقول كيروش ليه مخدش محمد شريف وكوكا وأحمد عبد القادر وإبراهيم عادل وأحمد رفعت ومصطفى فتحى لازم نساند المنتخب، دى وجهة نظر كيروش وهو شايف القائمة دى اللى هتقدر تحقق رؤيته فى الملعب فى مباراة السنغال، وفى النهاية هو اللى هيتحاسب ويدفع الفاتورة".

وأكمل شوبير، "كيروش كان قريباً من البطولة العربية وخسر بنيران صديقة، وفى البطولة الأفريقية خرج من المباراة النهائية بركلات الترجيح، إذن فهو يسير بخطى جيدة ويحتاج للدعم والمساندة من أجل الصعود لكأس العالم 2022".