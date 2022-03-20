شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دوريات تمثل قائمة منتخب مصر أمام السنغال فى المباراتين الفاصلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة التى تستعد لخوض مباراتى السنغال المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر لاعبين من 4 دوريات مختلقة، وفى مقدمتها الدورى المصرى المحلى الذى استحوذ على 18 لاعبا من 23، بينما ضم الدورى الإنجليزى لاعبين هما محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد الننى لاعب آرسنال، والدورى التركى لاعبين هما مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب إسطنبول باشاك شهير، والدورى الألماني الذى ينشط فيه عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحى

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدى فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.

وأعلنت شركة تذكرتى أسعار مباراة الذهاب بين مصر والسنغال المقرر لها 25 مارس الجاري، وجاءت كالتالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه.

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوى 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.