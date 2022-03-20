ما هو التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة كلاسيكو الأرض، التي تجمع بين ريال مدريد وغريمه برشلونة في الدوري الإسباني.



ريال مدريد يستضيف برشلونة (الأحد) على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويتطلع الفريق الملكي للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، التي يحتلها حاليا برصيد 66 نقطة، بفارق 15 نقطة عن البارسا صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباراة أقل.

ويلعب ريال مدريد مباراة الكلاسيكو في غياب اثنين من عناصره الأساسية، وهما الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وفيرلاند ميندي، بسبب الإصابة التي أبعدتهما عن قائمة الفريق للمباراة.

في المقابل تلقى برشلونة نبأ سارا قبل ساعات من مباراة الكلاسيكو، بجاهزية المدافع المخضرم جيرارد بيكيه بعد تعافيه من الآلام التي أبعدته عن المباراة الماضية أمام جالطة سراي التركي في الدوري الأوروبي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت التشكيل المتوقع لكل الفريقين في مباراة الكلاسيكو، وتوقعت أن يبدأ ريال مدريد بوجود تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من داني كارباخال وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا وناتشو، وفي خط الوسط الثلاثي توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

وفي غياب بنزيما تتوقع "ماركا" أن يبدأ ريال مدريد بالثلاثي رودريجو وفينيسيوس على الطرفين وماركو أسينسيو كمهاجم صريح.

في المقابل، جاء تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى مارك أندريه تير شتيجن، وفي الدفاع داني ألفيس ورونالد أراوخو وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا، وفي الوسط فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وبيدري، وكل من عثمان ديمبلي وبيير إيمريك أوباميانج وفيران توريس في الخط الأمامي.