ميدو يكشف اسم لاعب الزمالك السبب الرئيسي في تعثر مفاوضات طارق حامد



الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد حسام ميدو، أن أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حصل على 16 مليون جنيه، أثناء تجديد عقده.

وقال"ميدو" إن كواليس تجديد عقد " زيزو" أدى لقرار طارق حامد بالإصرار على بند الشرط الجزائى فى مفاوضاته مع إدارة القلعة البيضاء لتجديد عقده.

واضاف، ميدو فى تصريحات تليفزيونية قائلا :" زيزو أخد 16 مليون جنيه وهو بيمضى وغير الـ16 لسه فاضله 7 ملايين لسه مخدهمش بس هياخدهم، واللى شجع طارق حامد إنه يصر على الشرط الجزائى، بعد ما شاف زيزو وهو بيمضى وهو بياخد 16 مليون جنيه.

وتابع: "فى مشكلة كبيرة فى سياسة تجديد العقود فى الزمالك ولازم تتعدل، وبرافو على زيزو ووالده إنهم توصلوا لعرض مميز مع الزمالك".

واستكمل ميدو فى تصريحاته : "سأكشف "سر" الآن، ساعدت الزمالك فى التفاوض مع بنديكت مكارثى نجم جنوب أفريقيا السابق لتدريب الفريق، ليس لأنه جنوب أفريقى مثل موسيمانى، لكن لأنه مدرب مميز جدا وحقق طفرة مع فريق أمازولو" .