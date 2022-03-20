مصدر لمصراوي: فيفا ينعش خزينة الأهلي بـ2.5 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

تلقى النادي الأهلي إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بتحويل مليوني ونصف مليون دولار نظير مكافأة الحصول علي برونزية مونديال العالم للأندية.

وعلم مراسل يلا كورة أن فيفا أرسل للأهلي بعد ظهر الخميس الماضي إخطاراً رسمياً بتحويل 2.5 مليون دولار لحسابه البنكي المعتمد لديه، وهي قيمة مكافأة الميدالية البرونزية بمونديال العالم للأندية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة: "لا تأخير في تلقي الأهلي مكافأة المونديال خاصة أن تلك الأمور تستغرق بعض الوقت".

وكان الأهلي قد حصد برونزية مونديال العالم الأخيرة بعد الفوز علي مونتيري المكسيكي بهدف ثم الخسارة من بالميراس البرازيلي بهدفين والفوز علي الهلال السعودي برباعية في البطولة التي أقيمت بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي.