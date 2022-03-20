ليفربول ومانشستر سيتي.. تعرف على أبرز مباريات الأحد الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، عددًا من المباريات النارية في مختلف المسابقات سواء كانت أفريقية أو أوروبية.

ويلعب المصري اليوم ضد القطن الكاميروني، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية، في المقابل يخرج بيراميدز لمواجهة أهلي طرابلس الليبي ضمن مباريات نفس الجولة.

الحدث المنتظر وهو كلاسيكو الكرة الإسبانية الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن قمة الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز مباريات الأحد الناري بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الكونفدرالية الأفريقية:

المصري × القطن الكاميروني.. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

أهلي طرابلس × بيراميدز.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

- كأس الاتحاد الإنجليزي:

كريستال بالاس × إيفرتون.. الموعد 2:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ساوثامبتون × مانشستر سيتي.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

نوتينجهام فورست × ليفربول.. الموعد 8 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ليستر سيتي × برينتفورد.. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

توتنهام هوتسبير × وست هام يونايتد.. الموعد 6:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

- الدوري التركي:

سيفاسبور × ألتاي أزمير.. الموعد 12:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس تركيا.

غازي عنتاب × جالاتا سراي.. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس تركيا.

فنربخشة × قونيا سبور.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس تركيا.

يوفنتوس × ساليرنيتانا.. الموعد 4 عصرًا.. القنوات القناة يويتوب الدوري الإيطالي.

روما × لاتسيو.. الموعد 7 مساءً.. القنوات الناقلة يوتيوب الدوري الإيطالي.

- الدوري الفرنسي:

موناكو × باريس سان جيرمان.. الموعد 2 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ريمس × ليون.. الموعد 6:05 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

مارسيليا × نيس.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الألماني:

كولن × بروسيا دورتموند.. الموعد 8:30 مساءً.. القنوات الناقلة نوفا سبورتس اليونان.