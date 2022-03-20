تعرف على موعد كلاسيكو الريال وبرشلونة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قمة نارية منتظرة بين ريال مدريد وغريمه برشلونة، في لقاء سيقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن حسابات الأسبوع الـ29 من منافسات الدوري الإسباني.

ويخوض ريال مدريد قمة الليلة وهو يحتل الصدارة بـ66 نقطة من 28 مباراة، في المقابل يتواجد برشلونة في الترتيب الرابع برصيد 51 نقطة من 27 مباراة.

ومن المقرر أن تُلعب المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر ثلاث قنوات على نايل سات وهم: بي إن سبورتس 1، بي إن سبورتس 4k، بي إن سبورتس بريميوم 1 وسيقوم بالتعليق حفيظ دراجي.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول انتهت لصالح ريال مدريد بالفوز بنتيجة (3-2).