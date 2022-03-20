شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفتح باب الرحيل أمام أحد قادة الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام رحيل بعض اللاعبين بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على رؤية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والذى أكد لإدارة النادي أن هناك بعض اللاعبين لم يعد يرغب فى بقائهم مع الفريق. ويأتي فى مقدمتهم رامي ربيعة مدافع الفريق الذى لا يُشارك إلا على فترات مُتباعدة، وفى حال غياب أحد المدافعين الأساسيين للفريق.

وبناءً على رؤية موسيماني رحّب الأهلي برحيل رامي ربيعة _أحد قادة الأهلي_ لأي ناد بالدوري أو خارج مصر، خاصة أن هناك عدة أندية أبدت رغبتها فى ضم اللاعب، منها المقاولون العرب والإسماعيلي وفيوتشر، غير أن ربيعة لا يُفضّل الرحيل للإسماعيلي بسبب الأزمات التي تمر بها قلعة الدراويش المواسم الأخيرة.

على صعيد آخر، منح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني،واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.