الامارات | أتلتيكو مدريد ينفرد بالمركز الثالث في "الليغا"

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد ينفرد بالمركز الثالث في "الليغا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث ووضع ضغطا على شريكه السابق برشلونة المدعو لخوض الكلاسيكو امام غريمه التقليدي ريال مدريد اليوم، وذلك بحسمه دربي العاصمة أمام جاره ومضيفه رايو فايكانو 1-صفر السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه الخامس على التوالي في الليغا إلى قائده كوكي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 49 اثر تمريرة من الدولي البرتغالي جواو فيليكس.

وأكمل اتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه الارجنتيني أنخل كوريا. ونجح حامل اللقب في استغلال معنوياته العالية عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي (1-صفر ايابا في مانشستر بعد تعادلهما 1-1 ذهابا في مدريد)، وهو عززها قبل استضافة ديبورتيفو ألافيس عقب فترة التوقف الدولية في الثاني من أبريل المقبل، قبل أن يحل ضيفا على سيتي، القطب الثاني لمدينة مانشستر، في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة في الخامس منه.

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