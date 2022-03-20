ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 20 مارس/ آذار 2022، عدة مباريات هامة في المسابقات الأوروبية والأفريقية.



وستلعب اليوم مباريات في الدوري الإسباني والإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة رقم 29 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD 1" و"1 beIN Sports HD Premium".

سيخوض فريق يوفنتوس، مواجهة مهمة ضد ضيفه ساليزنيتانا في الجولة رقم 30 من الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي والرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

هذه المباراة ستنقل تلفزيونيا عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

ديربي العاصمة الإيطالية سيجمع فريق روما، بنظيره لاتسيو في الجولة رقم 30 من الدوري الإيطالي.

وسيكون موعد المباراة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل هذه المباراة تلفزيونيا عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على موناكو، في قمة مرتقبة بالجولة رقم 29 من منافسات الدوري الفرنسي.

وستطلق شارة بداية المباراة المرتقبة في تمام الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة مساء بتوقيت أبوظبي والثانية عصرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناتي "1 beIN Sports HD Premium" و"beIN Sports HD 2".

يحتضن ملعب "سانت ماري" مباراة مرتقبة بين فريقي ساوثهامبتون ومانشستر سيتي، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

هذا اللقاء سيبدأ في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي والرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقد تقرر أن يتم نقل المباراة تلفزيونيا عبر شاشة قناة "2 beIN Sports HD Premium".

يواجه فريق ليفربول، نظيره نوتينجهام فورست في آخر مباريات مرحلة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي والثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتوقع أن يتم نقل هذه المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "2 beIN Sports HD Premium".

ويلتقي فريق زاناكو الزامبي مع نظيره الصفاقسي التونسي في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشار إلى أن المباراة ستبدأ في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي والثانية عصرا بتوقيت تونس.

وتستحوذ شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية لموسم 2021-2022.

تترقب جماهير المصري البورسعيدي مباراته مع نظيره القطن الكاميروني، مساء يوم الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

اللقاء سيبدأ في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي والثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

قنوات "بي إن سبورتس" تستحوذ على حقوق نقل مباريات كأس الكونفدرالية لموسم 2021-2022.

يخوض نهضة بركان المغربي مباراة مهمة مع الحرس الوطني من النيجر في خامس جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي والخامسة مساء بتوقيت الرباط.

منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية تبث عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتقي فريق أهلي طرابلس الليبي مع نظيره بيراميدز المصري في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الديربي المصري الليبي سيبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس.

كأس الكونفدرالية الأفريقية تبث منافساتها عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.