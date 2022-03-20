شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف القطن الكاميروني فى مهمة حسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي المصري فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، نظيره القطن الكاميروني، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة.

ويتصدر المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 7 نقاط، فيما تراجع مازيمبي للمركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفى المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

من جانبه، شدد معين الشعباني، المدير الفني للفريق البورسعيدي، على أهمية الفوز للانفراد بصدارة المجموعة وضمان التأهل قبل مواجهة مازيمبي على أرضه في الجولة الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة عدم استقبال أهداف حتى لا يكون اللاعبين تحت ضغط التعويض خلال اللقاء، ويفتقد المصري لأحد أهم أوراقه الهجومية وهو إلياس الجلاصي وذلك بعد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة المصري وضيفه فريق القطن الكاميروني إلى طاقم تحكيم دولي مغربي يقوده حكم الساحة، جلال جيد، ومعه كل من حمزة النصيري، "مساعد حكم أول" وعبد الصمد أبرتون، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع كريم صبري .

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، حالة التمرد التي شهدها معسكر الفريق في الأيام الماضية بعدما رفض اللاعبين نزول التدريبات بمعسكرهم المقام ببرج العرب استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، وذلك بداعي عدم حصولهم على بعض المستحقات المتأخرة وهي مستحقات فبراير الماضي ومارس الجاري، بالإضافة إلى 3 مكافآت فوز بالدوري والكونفدرالية.

وبعث مجلس الإدارة برسالة قوية إلى اللاعبين، نقلها كريم ذكري مدير الكرة، للتأكيد على أن أي لاعب لا يرغب في الاستمرار مع النادي عليه أن يحضر عرضاً مناسباً ويرحل عن الفريق ، وحذر المصري لاعبيه من التهاون في المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود، أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، كريم العراقي، فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي، محمد جريندو، عمرو مرعي.