شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف الصفقات الجديدة مع البروفيسور البرتغالى فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مسئولو نادى الزمالك، فى فترة توقف مسابقة الدورى، ملف الصفقات الجديدة مع فيريرا من أجل حسم المراكز التى تحتاج تدعيمات فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك الأسماء المرشحة من قبل إدارة الكرة للتعاقد معهم وتدعيم الصفوف، لاسيما أن هناك أسماء عديدة ترددت على الساحة الرياضية في الأيام الماضية حول رغبة إدارة القلعة البيضاء في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين من أجل تدعيم الفريق.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واقترب أحمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، من تدعيم دفاعات الزمالك فى الصيف بناء على رؤية لجنة الكرة فى ظل المستوى الفنى للاعب خلال المواسم الماضية.