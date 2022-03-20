مشوار المصري فى الكونفدرالية قبل مواجهة القطن الكاميروني

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصري فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، القطن الكاميروني، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر.

ويتصدر النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 7 نقاط، فيما تراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.