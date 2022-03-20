شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستغل معسكر منتخب مصر لتطبيق فكره بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، فترة توقف مسابقة الدور بسبب معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتى السنغال يومى 25 و 29 من الشهر الجارى في المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، من أجل نقل فكره التكتيكى للاعبى الفارس الأبيض.

وتولى فيريرا المهمة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون ولم يحصل البروفيسور على الوقت الكاف لنقل خبراته وتدريب اللاعبين على فكره التكتيكى، ليصبح معسكر منتخب مصر فرصة للمدرب لإعادة تأهيل اللاعبين.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.