شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستغل معسكر منتخب مصر لتطبيق فكره بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستغل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، فترة توقف مسابقة الدور بسبب معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتى السنغال يومى 25 و 29 من الشهر الجارى في المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، من أجل نقل فكره التكتيكى للاعبى الفارس الأبيض.
وتولى فيريرا المهمة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون ولم يحصل البروفيسور على الوقت الكاف لنقل خبراته وتدريب اللاعبين على فكره التكتيكى، ليصبح معسكر منتخب مصر فرصة للمدرب لإعادة تأهيل اللاعبين.
وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.