شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث مع معاونيه خطة الأهلي لمباراة الحسم أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم حصول فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة 8 أيام من التدريبات عقب مباراة المريخ السوداني بدوري الأبطال، إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني يبحث مع جهازه المعاون خلال فترة الراحة برنامج تجهيز الأهلي لمباراة الحسم أمام الهلال السوداني فى بطولة أفريقيا.

ويرغب موسيماني فى وضع برنامج جيد يستعد من خلاله الأهلي لمباراة الهلال، المقرر لها يوم 1 أو 2 أبريل المقبل فى ختام منافسات المجموعة الأوى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الجهاز الفني للفريق كان قد منح اللاعبين راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني التى أُقيمت مساء أمس الأول ، الجمعة، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الخامسة لدور المجموعات في بطولة أفريقيا وأنتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.

على صعيد متصل، أعرب بيتسو موسيماني عن سعادته بالفوز على المريخ ، موضحاً أن الفوز حافظ على حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية واستكمال مشوار حصد اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخ النادي ، مؤكداً إنه توقع سيناريو مباراة المريخ وصعوبتها كعادة المباريات التي تجمع الأهلي والأندية السودانية، وهو ما تحقق بالفعل، ولكن في النهاية الأهلي حقق الفوز والحصول على الثلاث نقاط وهو الأهم.

وأضاف المدير الفني، لن نبحث عن أعذار ونتحدث عن كثرة مشاركات الفريق في مباريات رسمية، ولكن مباراة بحجم مواجهة المريخ تحتاج إلى لاعبين يحاربون من أجل شعار النادي، وفي نفس الوقت يجب احترام المنافس وهو ما تحقق بالفعل وساهم في فوز الأهلي 3/1.

وأشار إلى أنه عقب كل مباراة يتحدث عن ضرورة وجود تقنية الفيديو في مباريات دور المجموعات، وقال إن الحكام من الصعب عليهم إدارة مواجهات مثل مواجهة الأهلي والمريخ بدون مساعدة حكم الفار، والذي سيكون وجوده بكل تأكيد عاملًا مساعدًا ومهمًّا لطاقم الحكام.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن الفريق حقق أهدافه من المباراة وسجل ثلاثة أهداف أمام المريخ وحصل على الثلاث نقاط، وأوضح موسيماني أن تغيير بيرسي تاو حدث بسبب الإصابة، وأن اللاعب كان سليمًا قبل انطلاق مباراة المريخ.