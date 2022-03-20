شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2006 يواجه الجزائر لحسم صدارة دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبه المدير الفني، مباراة مهمة أمام الجزائر فى بطولة شمال أفريقيا التى تستضيفها الجزائر حتى الثلاثاء المقبل، ونجح الفراعنة الصغار فى الفوز فى الثلاث مباريات التي لعبها المنتخب أمام تونس وليبيا ثم المغرب، ليتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 9 نقاط .

ويحتاج منتخب مصر للناشئين للفوز فى مباراة اليوم لتأكيد صدارته للمجموعة، وبالتالي فوزه بالبطولة التي تشهد تواجد جمال علام رئيس اتحاد الكرة وإيهاب الكومي عضو المجلس لدعم المنتخب.

ويقود منتخب 2006 محمد وهبة المدير الفنى ويعاونه مؤمن عبدالغفار المدرب العام ويوسف طاهر مدربًا لحراس المرمى، وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس وليبيا بالإضافة إلى الدولة المنظمة الجزائر بينما غابت موريتانيا عن المشاركة.