شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى وإبراهيم عادل فى تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أهلى طرابلس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلاً على أهلى طرابلس الليبى فى مواجهة صعبة على الفريقين، رغم حسم كل منهما بطاقة التأهل لدور الثمانية من كأس الكونفدرالية بعدما وصل بيراميدز للنقطة العاشرة من 3 انتصارات وتعادل، فيما يحتل الفريق الليبى المركز الثانى بالمجموعة برصيد 9 نقاط حصدها من الفوز فى 3 مواجهات والخسارة فى مباراة واحدة.

تقام مباراة أهلى طرابلس وبيراميدز في التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد شهداء بنينة بمدينة بنغازي في ليبيا في خامس جولات دور المجموعات من البطولة القارية، في لقاء يبحث فيه كل فريق عن الفوز واقتناص الثلاث نقاط في الصراع على الصدارة.

وضم إيهاب جلال 21 لاعبًا لقائمة مواجهة أهلى طرالبس، والتي ضمت كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع.. أسامة جلال - علي جبر - حسين السيد - أحمد سامي – محمد حمدى، خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل، في الهجوم فخرى لاكاى.