شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الـ"بلاى أوف" لدورى رجال الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات البلاى أوف بدءا من دور الثمانية لدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021 / 2022 والمحدد لها أيام 20 ، 21 ، 22 مرس الجارى.

وتقام اليوم مواجهات بين كل من الأهلى مع هليوبوليس والاتحاد السكندرى مع الطيران و بتروجت مع طلائع الجيش و للزمالك مع سموحة ، بينما يقام الإثنين مواجهات بين كلا من هليوبوليس مع الأهلى و الطيران مع الاتحاد وطلائع الجيش مع بتروجت و سموحة مع الزمالك.