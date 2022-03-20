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انطلاق منافسات الـ"بلاى أوف" لدورى رجال الطائرة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات البلاى أوف بدءا من دور الثمانية لدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021 / 2022 والمحدد لها أيام 20 ، 21 ، 22 مرس الجارى.

 

وتقام اليوم مواجهات بين كل من الأهلى مع هليوبوليس والاتحاد السكندرى مع الطيران و بتروجت مع طلائع الجيش و للزمالك مع سموحة ، بينما يقام الإثنين مواجهات بين كلا من هليوبوليس مع الأهلى و الطيران مع الاتحاد وطلائع الجيش مع بتروجت و سموحة مع الزمالك. 

 

وفى حال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على نفس الصالة و يتأهل الفريق الفائز بمبارتين إلى الدور النصف النهائى و الخاسر للعب على المراكز من الخامس إلى الثامن .

 

ومن المقرر أن يتم تحديد صالات الدور قبل النهائى  و النهائى عقب إنتهاء هذه المرحلة وفقا لموافقات الصالات التى ستحددها لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة برئاسة عصام أنور .

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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