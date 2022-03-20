شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: الأهلي مع موسيماني في "أيد آمنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، أن الأهلي مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، في أيد أمينة.

قال موكوينا، في تصريحات تليفزيونية: "من الصعب جدا الرد على سؤال اختلاف مستوى الأهلي في الوقت الحالي عن الفترة الماضية، فهو منافس قوي ونادي مهم على مستوى العالم كله، ومش هقدر أتكلم في تفاصيل كتيرة؛ لأننا ممكن نلاعب الأهلي في المستقبل في مشوار البطولة".

وأضاف: "لديّ الكثير من الاحترام لبيتسو موسيماني الذي تعامل بشكل جيد مع ضغط المباريات، والأهلي مع موسيماني في أيد آمنة".

وتابع: "ولو سألت أي مدرب كبير، سيؤكد لك أن صن داونز يحتاج تطويرا، وما زال هناك الكثير للعمل عليه بالنسبة لنا، ولدي الكثير من الاحترام للأهلي وموسيماني".

وأعرب المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن فخره بنتائج فريقه خلال دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد تصدره للمجموعة التي تضم الأهلي والمريخ السوداني وكذلك الهلال السوداني.

واستطرد: "فخور بنتائج صن داونز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وتلك النتائج نتاج عمل المواسم الماضية".

وأردف: "لدينا فريق صغير في السن، واللاعبون يمتلكون إمكانيات مميزة، وكنت أعلم أن المجموعة ستكون صعبة، والمنافسة سوف تستمر للجولة الأخيرة والمستوى متقارب بين الفرق، عدا فريقي الذي أرى أنه قدم مستوى مختلفا وعاليا، جعلنا نتفوق على جميع الفرق".

واختتم حديثه قائلا: "أعلم جيدا أننا إذا أردنا حصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، علينا الاستمرارية في الأداء المميز الذي نقدمه".