شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب مصر ينطلق اليوم استعدادا لمباراتى السنغال بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، استعداداً لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقرر أن يتدرب الفريق لمدة 3 أيام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة لمدة 3 أيام وهي 21 و 22 و 23 ، ثم التدرب يوم 24 باستاد القاهرة للحفاظ على أرضية الملعب.

وتكتمل غدا، الاثنين، صفوف المنتخب بانضمام جميع اللاعبين المحليين والمحترفين علي رأسهم محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النني ومصطفي محمد وعمر مرموش، على أن يتم وضع برنامج تدريبي لهم بسبب ضغط المباريات عليهم لتجهيزهم للمباراة .