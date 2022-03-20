شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب مصر ينطلق اليوم استعدادا لمباراتى السنغال بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، استعداداً لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتقرر أن يتدرب الفريق لمدة 3 أيام على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة لمدة 3 أيام وهي 21 و 22 و 23 ، ثم التدرب يوم 24 باستاد القاهرة للحفاظ على أرضية الملعب.
وتكتمل غدا، الاثنين، صفوف المنتخب بانضمام جميع اللاعبين المحليين والمحترفين علي رأسهم محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النني ومصطفي محمد وعمر مرموش، على أن يتم وضع برنامج تدريبي لهم بسبب ضغط المباريات عليهم لتجهيزهم للمباراة .
وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.