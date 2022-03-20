شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين "قفة": طموح إيسترن كومباني البقاء هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد أمين "قفة"، مهاجم إيسترن كومباني المعار من سيراميكا، أن كأس الرابطة المصرية كانت تجربة مفيدة لفريقه وللجهاز الفني وللاعبين، موضحا أن علاء عبد العال استغل هذه البطولة في نسختها الأولى، ونجح في تغيير جلد الفريق واختبار قدرات اللاعبين.

وواصل "قفة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "نجحنا في تصحيح أوضاع الفريق بعد العودة من التوقف، ولم أحصل على فرصة كافية مع فريقي سيراميكا والمقاصة، والتعامل النفسي أهم شيء للاعب الكرة".

وتابع مهاجم إيسترن كومباني: "طموحنا في كل مباراة حصد النقاط الثلاث، لم نعد نبحث عن النقطة، وطموحنا هذا الموسم هو تأمين بقاء الفريق في الدوري، ومسيرتنا تؤكد أننا على الطريق الصحيح".

وأُسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك قبل استعداد المنتخب الوطنى لخوض معسكره لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

وبعد مرور 13 جولة يعد فريق إيسترن كومبانى أكثر الفرق تعرضا للخسارة برصيد 7 مباريات، حيث يحتل المركز السادس عشر بترتيب جدول الدورى العام برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 لقاءات.

ويتساوى الإسماعيلى مع "إيسترن كومبانى" في سلسلة الهزائم برصيد 7 مباريات، حيث خاض الدراويش 13 مباراة حقق فيها فوزا وحيدا كان على حساب الاتحاد السكندرى، بينما تعادل في 5 مواجهات ليتذيلوا جدول ترتيب الدورى.