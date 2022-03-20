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انطلاق مواجهات الـ"بلاى أوف" فى قبل نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة الألعاب بأكتوبر، بدءا من اليوم الأحد، مباريات دور قبل النهائى "البلاى أوف" من مسابقة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022. 

وتنطلق مباريات هذا الدور بلقاءات بين كلا من الشمس مع الصيد و الأهلى مع سبورتنج ،بينما يلتقى  غدا الأثنين ،الصيد مع الشمس و سبورتنج مع الأهلى ، وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة الثلاثاء على نفس الصالة . 

 

يتأهل الفريق الفائز بمبارتين للدور النهائى والخاسر يلعب على المركز الثالث . 

 

ونجح الأهلى فى الفوز على الزمالك فى ختام المرحلة الثانية بدورى السيدات  مؤخرا بنتيجة 3 /0 فى مباراة شهدت تفوق ملحوظ للفريق الأحمر .

 

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن إقامة نهائيات دورى الرجال بالعاصمة الإدارية الجديدة بنادى النادى أيام 20,21,22  مارس الجارى . 

 

 

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