شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مواجهات الـ"بلاى أوف" فى قبل نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة الألعاب بأكتوبر، بدءا من اليوم الأحد، مباريات دور قبل النهائى "البلاى أوف" من مسابقة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022.

وتنطلق مباريات هذا الدور بلقاءات بين كلا من الشمس مع الصيد و الأهلى مع سبورتنج ،بينما يلتقى غدا الأثنين ،الصيد مع الشمس و سبورتنج مع الأهلى ، وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة الثلاثاء على نفس الصالة .

يتأهل الفريق الفائز بمبارتين للدور النهائى والخاسر يلعب على المركز الثالث .

ونجح الأهلى فى الفوز على الزمالك فى ختام المرحلة الثانية بدورى السيدات مؤخرا بنتيجة 3 /0 فى مباراة شهدت تفوق ملحوظ للفريق الأحمر .

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن إقامة نهائيات دورى الرجال بالعاصمة الإدارية الجديدة بنادى النادى أيام 20,21,22 مارس الجارى .