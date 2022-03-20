شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين: كيروش أعطى الأمل للاعبي كل الأندية ومفاوضات الأهلي غير مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسين، مدافع البنك الأهلي، عن منحه فرصة عظيمة حينما تم ضمه لقائمة منتخب مصر في وقت سابق، موضحا أن كيروش أعطى الأمل للاعبي كل الأندية بالتواجد في منتخب مصر.

وقال ياسين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم"، على فضائية أون تايم سبورتس: "لم أشعر بالغربة في منتخب مصر، أقدر كثيرا اللاعبين الكبار ودعمهم لي خلال تواجدي مع الفراعنة في كأس العرب، خصوصا أحمد حجازي ومحمد مجدي "أفشة".

وأضاف مدافع البنك الأهلي: "كيروش يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين، وكان أول من استقبلني في منتخب مصر، خلال تصفيات كأس العالم، وتحديدا في مواجهة أنجولا بلواندا، وتألق صلاح مع ليفربول ضاعف طموحات اللاعبين، خصوصا أنه متواضع ويتعامل مع الجميع بكل حب".

وأوضح أحمد ياسين أن الروح سلاح منتخب مصر لتجاوز عقبة السنغال في تصفيات كأس العالم، وأن التشكيلة الحالية قادرة على تحقيق آمال الملايين بالوصول لكأس العالم "قطر 2022".

وعن مفاوضات الأهلي معه، أكد أن هناك مفاوضات غير مباشرة من القلعة الحمراء مع إدارة ناديه، لكنه لم يتلق أي مفاوضات رسمية، وكل الأمور عن طريق ناديه".