اخبار الرياضه

أحمد ياسين: كيروش أعطى الأمل للاعبي كل الأندية ومفاوضات الأهلي غير مباشرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين: كيروش أعطى الأمل للاعبي كل الأندية ومفاوضات الأهلي غير مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسين، مدافع البنك الأهلي، عن منحه فرصة عظيمة حينما تم ضمه لقائمة منتخب مصر في وقت سابق، موضحا أن كيروش أعطى الأمل للاعبي كل الأندية بالتواجد في منتخب مصر.

وقال ياسين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم"، على فضائية أون تايم سبورتس: "لم أشعر بالغربة في منتخب مصر، أقدر كثيرا اللاعبين الكبار ودعمهم لي خلال تواجدي مع الفراعنة في كأس العرب، خصوصا أحمد حجازي ومحمد مجدي "أفشة".

وأضاف مدافع البنك الأهلي: "كيروش يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين، وكان أول من استقبلني في منتخب مصر، خلال تصفيات كأس العالم، وتحديدا في مواجهة أنجولا بلواندا، وتألق صلاح مع ضاعف طموحات اللاعبين، خصوصا أنه متواضع ويتعامل مع الجميع بكل حب".

وأوضح أحمد ياسين أن الروح سلاح منتخب مصر لتجاوز عقبة السنغال في تصفيات كأس العالم، وأن التشكيلة الحالية قادرة على تحقيق آمال الملايين بالوصول لكأس العالم "قطر 2022".

وعن مفاوضات الأهلي معه، أكد أن هناك مفاوضات غير مباشرة من القلعة الحمراء مع إدارة ناديه، لكنه لم يتلق أي مفاوضات رسمية، وكل الأمور عن طريق ناديه".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا