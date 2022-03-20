شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يحتفل بميلاد والدته: ماشى بدعواتك يا حب عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد عبد المنعم، نجم دفاع منتخب مصر والنادى الأهلى، بعيد ميلاد والدته، الذى يوافق اليوم، متمنيا لها طول العمر، مشيرا إلى أنها أطيب وأغلى ما لديه فى الدنيا، وذلك أيضا التزامن من اختياره لقائمة المنتخب الوطنى لخوض مباراتى السنغال، فى المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

ونشر عبد المنعم، عبر ستورى حسابه على "إنستجرام"، صورا له مع والدته، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتى طيبة يا أغلى حاجة فى الدنيا، ربنا يخليكى ليا وتفضلى منورة حياتى وافضل ماشى بدعواتك يا حب عمرى".





وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وجاءت على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد الننى، أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدى، عمر مرموش، تريزيجيه.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



والدة محمد عبد المنعم



