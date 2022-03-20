موعد مباراة المصرى والقطن الكاميروني فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي المصري القطن الكاميروني، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرو.

موعد مباراة المصري والقطن

تقام مباراة المصري والقطن الكاميروني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى الثالثة عصر اليوم الأحد.

المصري يتصدر مجموعتهويتصدر النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 7 نقاط، فيما تراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط. أبرز غيابات المصريمن جانبه، شدد معين الشعباني، المدير الفني للفريق البورسعيدي، على أهمية الفوز للانفراد بصدارة المجموعة وضمان التأهل قبل مواجهة مازيمبي على أرضه في الجولة الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة عدم استقبال أهداف حتى لا يكون اللاعبين تحت ضغط التعويض خلال اللقاء، ويفتقد المصري لأحد أهم أوراقه الهجومية وهو إلياس الجلاصي وذلك بعد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء. صافرة مغربية لإدارة المباراةوأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة المصري وضيفه فريق القطن الكاميروني إلى طاقم تحكيم دولي مغربي يقوده حكم الساحة، جلال جيد ، ومعه كل من حمزة النصيري ، "مساعد حكم أول" وعبد الصمد أبرتون، "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع كريم صبري . التشكيل المتوقع للمصريومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود، أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، كريم العراقي، فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي، محمد جريندو، عمرو مرعي.