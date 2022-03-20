شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. الاتحاد السكندرى:عماد النحاس أبرز مرشح لخلافة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الاتحاد السكندري ورئيس لجنة الكرة، أن عماد النحاس هو أكبر المرشحين لتدريب زعيم الثغر في الفترة المقبلة.

وقال عبد المجيد، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "هناك أكثر من مرشح والأقوى حتى الآن هو عماد النحاس الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد غدا والشرط الجزائي في عقد التوأم مليوني ونصف مليون جنيه".

كشفت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى، برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة، أنها بصدد الإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق خلال 48 ساعة.

ويأتي بحث إدارة النادى السكندرى عن مدير فنى جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد فسخ التعاقد مع حسام وجهاز المعاون والإدارة وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية التي قضاها الجهاز فى قيادة الفريق.

ودخل عماد النحاس، المدير الفني السابق للمقاولون العرب دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد السكندرى الفترة المقبلة، وتعكف إدارة نادى سيد البلد على المفاضلة بين أكثر من مدير فنى بعد فسخ التعاقد مع حسام حسن.

كما قررت لجنة الكرة وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج، وخصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.