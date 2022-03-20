شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس الليبى فى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلاً على أهلى ظرابلس الليبى فى مواجهة صعبة على الفريقين، رغم حسم كل منهما بطاقة التأهل لدور الثمانية من كأس الكونفدرالية، بعدما وصل بيراميدز للنقطته العاشرة من 3 انتصارات وتعادل، فيما يحتل الفريق الليبى المركز الثانى بالمجموعة برصيد 9 نقاط حصدها من الفوز فى 3 مواجهات وخسارة مباراة وحيدة.

موعد مباراة بيراميدز وأهلى طرابلس الليبى

تقام مباراة أهلى طرابلس وبيراميدز في التاسعة مساء اليوم، الأحد باستاد شهداء بنينة بمدينة بنغازي في ليبيا فى خامس جولات دور المجموعات من البطولة القارية، فى لقاء يبحث فيه كل فريق عن الفوز واقتناص الثلاث نقاط فى الصراع على الصدارة.

إيهاب جلال يحذر اللاعبين من التهاون

من جانبه حذر إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز لاعبى فريقه من التهاون أو التراخى خلال مواجهة أهلى طرابلس بداعى ضمان الفريق بطاقة التأهل، مؤكدًا أن بيراميدز هدفه الفوز في جميع المباريات وضمان صدارة المجموعة واستمراره في مقدمة الجدول، موضحًا إن الفريق الليبى يبذل قصارى جهده من أجل الفوز واقتناص الثلاث نقاط للتربع على صدارة المجموعة التي تضم الصفاقسى التونسى المتواجد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وزاناكو الزامبى المتواجد في المركز الأخير بدون أي نقطة.

وضم إيهاب جلال 21 لاعبًا لقائمة مواجهة أهلى طرالبس، والتي ضمت كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة أهلى طرابلس

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع.. أسامة جلال - علي جبر - حسين السيد - أحمد سامي – محمد حمدى، خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل، في الهجوم فخرى لاكاى.

على الجانب الأخر، طلب فتحى جبال المدير الفنى لفريق أهلى طرابلس الليبي من لاعبي فريقه العمل على تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تعرضوا لها من بيراميدز في مباراة الذهاب بالقاهرة والتي انتهت بفوز الفريق السماوى بهدفين مقابل هدف، موضحًا إن الفوز يضع الفريق على صدارة المجموعة ويسهل مهمته نحو اللقب.