شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمر جابر بعد الانضمام لقائمة المنتخب لمواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمر جابر، نجم فريق نادي بيراميدز، عن سعادته البالغة باختياره ضمن القائمة التي تخوض مباراتي السنغال مع المنتخب الوطني، في إطار المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يحقق المنتخب هدفه وحلم المصريين، ويتأهل لخوض كأس العالم في قطر، وعلى ثقة بأن جميع اللاعبين سيقاتلون من أجل هذا الحلم.

وأشار عمر جابر إلى أن وجوده مع المنتخب يمنحه دائما الثقة لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق، ولكن بيراميدز لديه مواجهة مهمة أمام الأهلي طرابلس الليبي، ولا بد من التركيز فيها بكل قوة، وبعدها يكون التركيز مع المهمة الوطنية مع المنتخب وتحقيق الحلم الغالي باللعب في كأس العالم.

عمر جابر أوضح خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي طرابلس، أن اللقاء غاية في الأهمية رغم الوصول لمرحلة الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية مبكرا، ولكن الهدف هو الفوز على الفريق الليبي، من أجل ضمان قمة ترتيب المجموعة، مشيرا إلى أن المواجهة لن تكون سهلة، في ظل قوة المنافس ورغبته في الفوز لتأمين صعوده برفقة بيراميدز إلى الدور المقبل.