شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: حارس المنتخب يتغير كل 15 سنة ونغمة الأهلى والزمالك مرفوضة تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس نادى سموحة الحالي والمنتخب السابق، أننا كلنا خلف المنتخب، وندعم اختيارات كارلوس كيروش، بعد إعلانه القائمة النهائية لمباراتى السنغال.

وقال أحمد ناجى، خلال مداخلة مع إبراهيم فايق في "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لازم نكون مساندين تماما لكل لاعب في القائمة لأن القائمة مسئولية كيروش ولازم كلنا ندعم اختياراته وهو أكثر واحد عارف هو مختار اللاعبين على الأساس الذى يمنحه الأفضلية ويحقق له الهدف".

وأضاف مدرب حراس سموحة: يجب على الجميع دعم ومساندة منتخب مصر في هذه الفترة، ولازم يكون هناك إعداد بدنى ونفسى للاعبين قبل المباراة، والتحليل الفني والإعداد النفسى والذهنى هم أهم العناصر المطلوبة لتجهيز لاعبى منتخب مصر لمباراتى السنغال".

وتابع أحمد ناجى: "أرى لا بد الدفع بمحمد الشناوى في مباراتى السنغال بنسبة 100%، لأن حارس المنتخب يتغير كل 15 سنة والشناوى لديه الخبرات المطلوبة للمباراة، ورغم أن محمد أبو جبل نجح في كل الاختبارات التي تعرض لها في بطولة أمم أفريقيا، لكن الشناوى هو الاختيار المثالى، ونغمة الأهلى والزمالك مرفوضة في هذه الفترة تماما".

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.

وأعلنت شركة تذكرتي أسعار مباراة الذهاب بين مصر والسنغال المقرر لها 25 مارس الجاري، وجاءت كالتالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ2000 جنيه.

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيها.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.