شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: لا توجد نية لبيع ديانج وهذا موقفنا من التعاقد مع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى، أنه لا توجد أي نية حاليا للتفريط في خدمات المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، ولا توجد أي عروض رسمية للاعب في الوقت الحالي.

وقال أمير توفيق، خلال مداخلة مع إبراهيم فايق في "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: لا توجد حتى الآن أي نية لبيع المالى أليو ديانج، لأن النادى الأهلى نادى بطولات ويلعب على حصد كل الألقاب، ولكن لديه العديد من العروض الأوروبية والخليجية من خلال وكلاء، ولو جالة عرض كبير لا يمكن رفضه سنفكر في الأمر".

وأضاف أمير توفيق: "لم يصل للأهلى أي عروض رسمية لمحمد شريف، سواء من سامبدوريا أو أي ناد آخر، وكذلك أفشة أو ديانج وكلها استفسارات من وكلاء، وأحمد عبد القادر بيمثل مشروع للأهلى ولا يمكن التفريط فيه".

وتابع مدير التعاقدات: "تم تعديل عقد محمد عبد المنعم بعد العودة للأهلى بما يناسب قيمته كلاعب دولى ولاعب مهم، لأنه عقده كان لسه كناشئ عندما خرج للإعارة لسموحة".

وعن التفاوض مع لاعبى الزمالك، قال لى: "سنرى احتياجاتنا الفنية لنرى قرار التفاوض معه من عدمه وفقا لرؤية الجهاز الفني، ولكن أشرف بن شرقى لاعب محترم جدا، وهناك لوائح تحكم المنظومة لا يمكن تخطيها".